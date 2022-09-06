Буянова сообщила, что Косторная перенесла операцию на бедре

Заслуженный тренер России Елена Буянова рассказала, что чемпионке Европы по фигурному катанию Алёне Косторной сделали операцию на бедре.

«Алёне сделали операцию», — цитирует Буянову РИА Новости.

Косторная перешла от Этери Тутберидзе в группу Буяновой в марте минувшего года.

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Врачи диагностировали у спортсменки повреждение бедра.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Косторной скорейшего выздоровления после операции.