Буянова сообщила, что Косторная перенесла операцию на бедре
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«Алёне сделали операцию», — цитирует Буянову РИА Новости.
Косторная перешла от Этери Тутберидзе в группу Буяновой в марте минувшего года.
18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Врачи диагностировали у спортсменки повреждение бедра.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Косторной скорейшего выздоровления после операции.