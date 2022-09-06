Диаз — о возможном бое с Макгрегором: мы никуда не денемся

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нэйт Диаз высказался о возможном третьем поединке с бывшим чемпионом в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором.

«Сейчас не время для этого. Подумаем об этом позже. Это наверняка произойдёт в какой-то момент. Мы никуда не денемся», — сказал Диаз в интервью на YouTube-канале InsideFighting.

В 2016 году на турнире UFC 196 Диаз победил Макгрегора удушающим приёмом, нанеся ирландцу первое поражение в UFC. В августе того же года прошёл реванш, в котором Конор победил решением большинства судей.

24 января Конор Макгрегор проиграл нокаутом Дастину Порье на турнире UFC 257.

Ранее Макгрегор грубо высказался в адрес российского блогера Хасбика.