Диаз — о возможном бое с Макгрегором: мы никуда не денемся
- Gettyimages.ru
- © Christian Petersen
«Сейчас не время для этого. Подумаем об этом позже. Это наверняка произойдёт в какой-то момент. Мы никуда не денемся», — сказал Диаз в интервью на YouTube-канале InsideFighting.
В 2016 году на турнире UFC 196 Диаз победил Макгрегора удушающим приёмом, нанеся ирландцу первое поражение в UFC. В августе того же года прошёл реванш, в котором Конор победил решением большинства судей.
24 января Конор Макгрегор проиграл нокаутом Дастину Порье на турнире UFC 257.
Ранее Макгрегор грубо высказался в адрес российского блогера Хасбика.