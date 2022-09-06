военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В МВД ответили «Спартаку» касательно финансовых потерь из-за ограничений на домашний стадион

Короткая ссылка
Министерство внутренних дел России (МВД РФ) ответило на заявление главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова о финансовых потерях красно-белых в связи с наложением ограничений на домашний стадион из-за отсутствия системы контроля и управления доступом (СКУД).
В МВД ответили «Спартаку» касательно финансовых потерь из-за ограничений на домашний стадион
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Организаторам футбольных матчей на стадионе «Открытие Банк Арена» ГУ МВД России по г. Москве неоднократно направлялись письма о ряде нарушений требований безопасности при проведении спортивных мероприятий. Все они были проигнорированы, а нарушения не устранены», — приводит текст заявления МВД Telegram-канал «Мутко против».

В министерстве подчеркнули, что решения об ограничении билетной программы до 15 тыс. зрителей на матчи принимаются организатором соревнования во избежание административной ответственности.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что стадион не соответствует требованиям приказа МВД №1092. Вместимость стадиона красно-белых снижена до 15 тыс. человек, тогда как арена рассчитана на 45 тыс.

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги «Спартак» уступил «Зениту» со счётом 1:2.

Ранее Зеленов рассказал, что клуб планирует установить на стадионе требуемую МВД СКУД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить