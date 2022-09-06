В МВД ответили «Спартаку» касательно финансовых потерь из-за ограничений на домашний стадион

Министерство внутренних дел России (МВД РФ) ответило на заявление главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова о финансовых потерях красно-белых в связи с наложением ограничений на домашний стадион из-за отсутствия системы контроля и управления доступом (СКУД).

«Организаторам футбольных матчей на стадионе «Открытие Банк Арена» ГУ МВД России по г. Москве неоднократно направлялись письма о ряде нарушений требований безопасности при проведении спортивных мероприятий. Все они были проигнорированы, а нарушения не устранены», — приводит текст заявления МВД Telegram-канал «Мутко против».

В министерстве подчеркнули, что решения об ограничении билетной программы до 15 тыс. зрителей на матчи принимаются организатором соревнования во избежание административной ответственности.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что стадион не соответствует требованиям приказа МВД №1092. Вместимость стадиона красно-белых снижена до 15 тыс. человек, тогда как арена рассчитана на 45 тыс.

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги «Спартак» уступил «Зениту» со счётом 1:2.

Ранее Зеленов рассказал, что клуб планирует установить на стадионе требуемую МВД СКУД.