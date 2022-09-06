военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Быков: нужно не ждать милостыни, а развивать хоккей

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков отреагировал на слова президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа о возможном возвращении россиян на международные турниры.
Быков: нужно не ждать милостыни, а развивать хоккей
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Надеемся, что у них возобладает какое-то благоразумие. Думаю, так как наши запрашивали достаточно давно какие-то решения, просьбы, в федерации будут реагировать. Надеемся, что нашим ребятам снова откроется возможность принимать участие в соревнованиях на международной арене», — приводит слова Быкова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что для других сборных возвращение России на международную арену тоже будет интересно. По его словам, это даёт возможность для развития хоккея.

«В любом случае, какое бы решение ни было принято, здесь нужно не ждать милостыни, а самим искать решение, как дальше развивать хоккей», — заключил Быков.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение, что IIHF должна вернуть сборной России по хоккею право выступать на чемпионате мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить