Быков: нужно не ждать милостыни, а развивать хоккей

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков отреагировал на слова президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа о возможном возвращении россиян на международные турниры.

«Надеемся, что у них возобладает какое-то благоразумие. Думаю, так как наши запрашивали достаточно давно какие-то решения, просьбы, в федерации будут реагировать. Надеемся, что нашим ребятам снова откроется возможность принимать участие в соревнованиях на международной арене», — приводит слова Быкова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что для других сборных возвращение России на международную арену тоже будет интересно. По его словам, это даёт возможность для развития хоккея.

«В любом случае, какое бы решение ни было принято, здесь нужно не ждать милостыни, а самим искать решение, как дальше развивать хоккей», — заключил Быков.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение, что IIHF должна вернуть сборной России по хоккею право выступать на чемпионате мира.