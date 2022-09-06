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Агент: я думаю, Монтес не перейдёт в «Динамо»

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Гелу Родригес, агент защитника мексиканского «Монтеррея» Сесара Монтеса, сомневается, что 25-летний футболист продолжит карьеру в московском «Динамо».
Агент: я думаю, Монтес не перейдёт в «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Jorge Martinez/ZUMAPRESS.com

«Я думаю, Монтес не перейдёт в «Динамо». Мы больше ничего от клуба не слышали», — цитирует Родригеса Sport24.

По его словам, переговоры по защитнику не завершены. Он также подчеркнул, что столичный клуб подписал других футболистов на место Монтеса.

25-летний Монтес выступает за «Монтеррей» с 2015 года. Всего в составе мексиканской команды он провёл 203 матча, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее защитник «Динамо» Роберто Фернандес рассказал, с кем из футболистов советовался перед переездом в Россию.

 

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