Агент: я думаю, Монтес не перейдёт в «Динамо»
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«Я думаю, Монтес не перейдёт в «Динамо». Мы больше ничего от клуба не слышали», — цитирует Родригеса Sport24.
По его словам, переговоры по защитнику не завершены. Он также подчеркнул, что столичный клуб подписал других футболистов на место Монтеса.
25-летний Монтес выступает за «Монтеррей» с 2015 года. Всего в составе мексиканской команды он провёл 203 матча, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее защитник «Динамо» Роберто Фернандес рассказал, с кем из футболистов советовался перед переездом в Россию.