Агент: я думаю, Монтес не перейдёт в «Динамо»

Гелу Родригес, агент защитника мексиканского «Монтеррея» Сесара Монтеса, сомневается, что 25-летний футболист продолжит карьеру в московском «Динамо».

«Я думаю, Монтес не перейдёт в «Динамо». Мы больше ничего от клуба не слышали», — цитирует Родригеса Sport24.

По его словам, переговоры по защитнику не завершены. Он также подчеркнул, что столичный клуб подписал других футболистов на место Монтеса.

25-летний Монтес выступает за «Монтеррей» с 2015 года. Всего в составе мексиканской команды он провёл 203 матча, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее защитник «Динамо» Роберто Фернандес рассказал, с кем из футболистов советовался перед переездом в Россию.