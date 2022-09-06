Роналду сыграет в Лиге Европы впервые за 20 лет

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вошёл в заявку своей команды на матчи Лиги Европы УЕФА.

В последний раз игрок выступал в турнире в сезоне-2002/03, когда защищал цвета «Спортинга».

В заявку от «Манчестер Юнайтед» вошли:

вратари: Де Хеа, Дубравка, Хитон;

защитники: Дало, Линделеф, Магуайр, Маласиа, Мартинес, Шоу, Туанзебе, Варан, Ван-Биссака;

полузащитники: Каземиро, Эриксен, Фернандеш, Фред, Мактоминей, Пеллистри, Санчо, ван де Бек;

нападающие: Антони, Гарначо, Марсьяль, Рашфорд, Роналду.

Напомним, что МЮ занял шестое место в сезоне-2021/22 и сыграет в Лиге Европы. СМИ сообщали о желании Роналду покинуть клуб, чтобы выступать в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что семья Глейзер готова продать «Манчестер Юнайтед» за €4,35 млрд.