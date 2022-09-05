Daily Mail: семья Глейзер готова продать «Манчестер Юнайтед» за €4,35 млрд

Семья Глейзер готова продать футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» за €4,35 млрд.

По информации Daily Mail, ценник может устроить миллиардера Джима Рэтклиффа, который хочет приобрести акции клуба. Отмечается, что среди потенциальных покупателей есть кандидаты из Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» был основан в 1878 году. МЮ является одним из лидеров среди футбольных клубов по популярности и успеху.

После шестого тура АПЛ «Манчестер» (12 очков) поднялся на пятое место в турнирной таблице.

Ранее новичок «Манчестер Юнайтед» Антони назвал Роналду идолом.