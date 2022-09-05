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«РБ Спорт»: Борис Ротенберг сменит Цорна в «Локомотиве»

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Руководство «Локомотива» отправит спортивного директора клуба Томаса Цорна в отставку.
«РБ Спорт»: Борис Ротенберг сменит Цорна в «Локомотиве»
  • РИА Новости

С высокой долей вероятности спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн лишится своей должности, сообщает «РБ Спорт».

Уточняется, что руководство железнодорожников рассматривает в качестве замены Цорну Бориса Ротенберга — младшего.

36-летний защитник выступал за «Локомотив» с 2016 года. За всё время он провёл 17 матчей. В составе железнодорожников он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка, а также трижды выигрывал Кубок России.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход Марвина Комппера из тренерского штаба железнодорожников.

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