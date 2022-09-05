«РБ Спорт»: Борис Ротенберг сменит Цорна в «Локомотиве»

Руководство «Локомотива» отправит спортивного директора клуба Томаса Цорна в отставку.

С высокой долей вероятности спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн лишится своей должности, сообщает «РБ Спорт».

Уточняется, что руководство железнодорожников рассматривает в качестве замены Цорну Бориса Ротенберга — младшего.

36-летний защитник выступал за «Локомотив» с 2016 года. За всё время он провёл 17 матчей. В составе железнодорожников он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка, а также трижды выигрывал Кубок России.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход Марвина Комппера из тренерского штаба железнодорожников.