СЭ: «Рубин» сыграет в Медиалиге

Медийная команда «Рубина» примет участие во втором сезоне Медиалиги.

Казанский «Рубин» станет первым среди профессиональных клубов, чья медийная команда примет участие в Медиалиге, сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что представлять клуб могут бывшие игроки основной команды Евгений Баляйкин и Олег Кузьмин, а также воспитанники академии «Рубина» и хип-хоп-исполнитель Нурминский.

В минувшем сезоне команда блогеров 2DROTS стала победителем Медиалиги, обыграв в финале BASEMENT со счётом 4:0.

Второй сезон медийной лиги начнётся в сентябре.

Всего на соревнования зарегистрировались 18 команд, однако всё ещё остаётся пустой слот, на который претендуют около восьми коллективов.

Ранее главный тренер любительского клуба Медиалиги «Амкал» Денис Зубко сообщил о своей отставке из команды.