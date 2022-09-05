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СЭ: «Рубин» сыграет в Медиалиге

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Медийная команда «Рубина» примет участие во втором сезоне Медиалиги.
СЭ: «Рубин» сыграет в Медиалиге
  • AP

Казанский «Рубин» станет первым среди профессиональных клубов, чья медийная команда примет участие в Медиалиге, сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что представлять клуб могут бывшие игроки основной команды Евгений Баляйкин и Олег Кузьмин, а также воспитанники академии «Рубина» и хип-хоп-исполнитель Нурминский.

В минувшем сезоне команда блогеров 2DROTS стала победителем Медиалиги, обыграв в финале BASEMENT со счётом 4:0.

Второй сезон медийной лиги начнётся в сентябре.

Всего на соревнования зарегистрировались 18 команд, однако всё ещё остаётся пустой слот, на который претендуют около восьми коллективов.

Ранее главный тренер любительского клуба Медиалиги «Амкал» Денис Зубко сообщил о своей отставке из команды.

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