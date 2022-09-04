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Главный тренер «Амкала» Зубко покинул свой пост

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Главный тренер любительского клуба Медиалиги «Амкала» Денис Зубко сообщил о своей отставке из команды.

«Болейте, переживайте за эту команду. Она будет всё равно. Переполняют эмоции. Большое человеческое спасибо каждому из вас. Я был счастлив в «Амкале». Что будет дальше — не знаю», — цитирует Зубко Metaratings.

В матче за третье место МКС «Амкал» уступил 2DROTS со счётом 0:1.

Напомним, что Зубко работал в команде с 2019 года. Под его руководством клуб выиграл МКС в 2021 году.

Ранее игрок «Твери» был дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи после матча с «Амкалом».

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