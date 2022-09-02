Игрок «Твери» дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи после матча с «Амкалом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча полузащитника «Твери» Камиля Закирова, который оскорбил арбитра Владимира Сельдякова после матча 1/128 финала Кубка России с «Амкалом».

«За оскорбительное поведение в адрес официального лица матча принято решение дисквалифицировать футболиста «Твери» Закирова на два матча Кубка России», — говорится на официальном сайте РФС.

Закиров после матча сказал судье: «У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц». Когда блогер, снимавший эту сцену, спросил у футболиста, что случилось, то игрок «Твери» крикнул: «Убери!» и выбил телефон у него из рук.

«Тверь» потерпела поражение от «Амкала» со счётом 0:1.

Ранее в «Твери» рассказали, накажут ли Закирова, жёстко оскорбившего Сельдякова после матча 1/128 финала Кубка России с «Амкалом».