В «Твери» рассказали о наказании Закирова за оскорбление судьи после игры с «Амкалом»

В «Твери» рассказали, накажут ли полузащитника Камиля Закирова, жёстко оскорбившего судью Владимира Сельдякова после матча 1/128 финала Кубка России по футболу с «Амкалом».

«После поражения наш игрок не совладал с эмоциями. В самое ближайшее время внутри клуба мы обсудим эту ситуацию и примем соответствующие меры, в том числе дисциплинарного характера», — цитирует пресс-службе «Чемпионат».

Закиров после матча сказал судье: «У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц». Когда блогер, снимавший эту сцену, спросил у футболиста, что случилось, то игрок «Твери» крикнул «Убери!» и выбил телефон у него из рук.

«Тверь» потерпела поражение от «Амкала» со счётом 0:1.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц отреагировал на грубое высказывание Закирова после матча 1/128 финала Кубка России с «Амкалом».