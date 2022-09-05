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«Газпром» собирается помочь ФК «Томь» вернуть профессиональный статус

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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе общения по видео-конференц-связи с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром заявил о готовности «Газпрома» помочь «Томи» вернуть профессиональный статус.
«Газпром» собирается помочь ФК «Томь» вернуть профессиональный статус
  • РИА Новости

«Томск — город профессионалов, конечно, футбольная команда должна вернуть себе свой профессиональный статус. Подумаем, как это сделать, и в ближайшее время, я думаю, «Томь» опять будет на высоком профессиональном уровне играть», — передаёт слова Миллера ТАСС.

28 июня сообщалось, что Мазур помог «Томи» избежать банкротства.

В сезоне-2021/22 «Томь» заняла 14-е место в таблице ФНЛ-1 с 48 очками. 3 июля стало известно, что Российский футбольный союз отказал «Томи» в лицензии для участия в ФНЛ.

Ранее известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал неполучение «Томью» лицензии для выступления в ФНЛ.

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