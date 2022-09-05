«Газпром» собирается помочь ФК «Томь» вернуть профессиональный статус
- РИА Новости
«Томск — город профессионалов, конечно, футбольная команда должна вернуть себе свой профессиональный статус. Подумаем, как это сделать, и в ближайшее время, я думаю, «Томь» опять будет на высоком профессиональном уровне играть», — передаёт слова Миллера ТАСС.
28 июня сообщалось, что Мазур помог «Томи» избежать банкротства.
В сезоне-2021/22 «Томь» заняла 14-е место в таблице ФНЛ-1 с 48 очками. 3 июля стало известно, что Российский футбольный союз отказал «Томи» в лицензии для участия в ФНЛ.
Ранее известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал неполучение «Томью» лицензии для выступления в ФНЛ.