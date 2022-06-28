Врио губернатора Томской области помог «Томи» избежать банкротства

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур рассказал, что выделил средства на погашение долгов «Томи», что позволит избежать банкротства клуба.

«Проблемы в ФК «Томь» копились годами и привели клуб в нынешнее состояние глубокого кризиса. Накопленные долги по зарплате, а также сложности со спонсорами стали причиной вылета «Томи» из двух футбольных лиг. Но главная беда даже не в этом. В 2014 году по решению областных властей томские стадионы «Труд» и «Темп» передали на баланс ФК «Томь». Невыплата зарплаты означает банкротство клуба и то, что стадионы пойдут с молотка», — написал Мазур в своём Telegram-канале.

Он заявил, что региональный центр, обучающий детей и подростков, также продолжит свою работу. Мазур считает принципиальным, что финансировать клуб должны спонсоры. По его словам, он не позволит тратить бюджетные деньги на приглашённых звёзд.

В сезоне-2021/22 «Томь» заняла 14-е место в таблице ФНЛ-1 с 48 очками.

3 июля стало известно, что Российский футбольный союз отказал «Томи» в лицензии для участия в ФНЛ.

Ранее в администрации Томской области заявили о готовности найти финансирование для спортивной школы при футбольном клубе «Томь».