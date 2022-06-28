Врио губернатора Томской области помог «Томи» избежать банкротства

Короткая ссылка
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур рассказал, что выделил средства на погашение долгов «Томи», что позволит избежать банкротства клуба.
Врио губернатора Томской области помог «Томи» избежать банкротства
  • РИА Новости

«Проблемы в ФК «Томь» копились годами и привели клуб в нынешнее состояние глубокого кризиса. Накопленные долги по зарплате, а также сложности со спонсорами стали причиной вылета «Томи» из двух футбольных лиг. Но главная беда даже не в этом. В 2014 году по решению областных властей томские стадионы «Труд» и «Темп» передали на баланс ФК «Томь». Невыплата зарплаты означает банкротство клуба и то, что стадионы пойдут с молотка», — написал Мазур в своём Telegram-канале.

Он заявил, что региональный центр, обучающий детей и подростков, также продолжит свою работу. Мазур считает принципиальным, что финансировать клуб должны спонсоры. По его словам, он не позволит тратить бюджетные деньги на приглашённых звёзд.

В сезоне-2021/22 «Томь» заняла 14-е место в таблице ФНЛ-1 с 48 очками.

3 июля стало известно, что Российский футбольный союз отказал «Томи» в лицензии для участия в ФНЛ.

Ранее в администрации Томской области заявили о готовности найти финансирование для спортивной школы при футбольном клубе «Томь». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить