Непомнящий: «Томь» опустилась в ФНЛ-2, и даже здесь чуть не потеряли

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал неполучение «Томью» лицензии для выступления в ФНЛ.

«К сожалению, деталей не знаю. Уже ранее говорил: не верю, что Томск, будучи абсолютно футбольным городом, может остаться без команды. Она любима болельщиками во все времена, и вдруг пришёл новый человек, и такая оказия. Нависла угроза расставания с профессиональным статусом. Это стало бы большой потерей. Ведь «Томь» всегда держала пальму первенства среди команд за Уралом. Поэтому буду рад, если удастся сохранить клуб. Хотя для меня немного досадно, что он опустился в ФНЛ-2, и даже здесь чуть не потеряли», — отметил Непомнящий в интервью RT.

При этом специалист отметил, что его всегда удивляло, почему «Томь» не может найти спонсоров.

«Это большая и трудная тема для меня, поскольку область богата ресурсами и людьми», — добавил собеседник RT.

Ранее врио губернатора Томской области Владимир Мазур рассказал, что выделил средства на погашение долгов «Томи», что позволит избежать банкротства клуба.