Сотникова: в 13 лет меня называли вундеркиндом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова высказалась о нагрузках в детско-юношеском спорте.

«Сейчас 2022—2023 год. Уже дети в 8—9 или 9—10 лет прыгают все тройные прыжки и учат сложные каскады три-три, а там и четверные прыжки... Насколько мы убежали вперёд и не боимся нагружать же детей для таких сложных элементов...» — написала Сотникова в социальных сетях.

Она также показала фотографию, на которой ей 13 лет. Фигуристка рассказала, что уже тогда прыгала каскад из двух тройных прыжков.

«Этой фоткой напомнили мне, почему в 13 лет меня называли вундеркиндом», — добавила Сотникова.

Она обратилась к своим подписчикам с вопросом по поводу того, что возрастной ценз повысили, а дети продолжают в раннем возрасте учить сложные элементы.

Напомним, что Сотникова стала первой в истории России олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Фигуристка завоевала золото Игр-2014 в Сочи.

Ранее олимпийская чемпионка Сотникова провела в Луганске занятие по общефизической подготовке.