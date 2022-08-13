Олимпийская чемпионка Сотникова провела в Луганске занятие по общефизической подготовке

В Министерстве культуры, спорта и молодёжи Луганской Народной Республики сообщили, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова провела занятие по общефизической подготовке с юными спортсменками.

«Надеюсь, такие встречи — это для них частичка чего-то нового, интересного и будет стимулом идти дальше, не бросать спорт и развиваться. Надеюсь, эта наша встреча запомнится им надолго и будет мотивировать идти вперёд», — цитирует Сотникову ТАСС.

Тренировку в Луганске посетили около 40 воспитанниц отделения фигурного катания ДЮСШ по художественной гимнастике.

26-летняя Сотникова на Ледовой арене Луганска проведёт ещё один мастер-класс 13 августа.

Сотникова стала первой в истории России олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Фигуристка завоевала золото Игр-2014 в Сочи.

Ранее сообщалось, что Единая премьер-лига в Крыму, ДНР и ЛНР не будет относиться к структурам РФС.











