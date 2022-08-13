военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Олимпийская чемпионка Сотникова провела в Луганске занятие по общефизической подготовке

Короткая ссылка
В Министерстве культуры, спорта и молодёжи Луганской Народной Республики сообщили, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова провела занятие по общефизической подготовке с юными спортсменками.

«Надеюсь, такие встречи — это для них частичка чего-то нового, интересного и будет стимулом идти дальше, не бросать спорт и развиваться. Надеюсь, эта наша встреча запомнится им надолго и будет мотивировать идти вперёд», — цитирует Сотникову ТАСС.

Тренировку в Луганске посетили около 40 воспитанниц отделения фигурного катания ДЮСШ по художественной гимнастике.

26-летняя Сотникова на Ледовой арене Луганска проведёт ещё один мастер-класс 13 августа.

Сотникова стала первой в истории России олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Фигуристка завоевала золото Игр-2014 в Сочи.

Ранее сообщалось, что Единая премьер-лига в Крыму, ДНР и ЛНР не будет относиться к структурам РФС. 





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить