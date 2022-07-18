Единая Премьер-лига в Крыму, ДНР и ЛНР не будет относиться к структурам РФС

Короткая ссылка
Заместитель министра спорта Одес Байсултанов рассказал, что на совещании в ДНР было предложено создать единую Премьер-лигу, в которой смогут принимать участие все дружественные республики.
Единая Премьер-лига в Крыму, ДНР и ЛНР не будет относиться к структурам РФС
  • РИА Новости

«Принимая во внимание положительный опыт Крымского футбольного союза и самого региона по проведению матчей Национальной студенческой футбольной лиги, планируется на базе данной структуры создать организацию, которая обеспечит проведение объединённого чемпионата. По аналогии с существующими соревнованиями планируется создание чемпионата с туровой системой не только в Крыму, но и в дружественных республиках. Речь идёт об отдельной структуре, которая будет создана по инициативе Министерства спорта РФ. Она не будет относиться к структурам РФС, который, собственно, является членом ФИФА и УЕФА», — заявил Байсултанов в беседе с RT.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о предложении создать чемпионат Содружества.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить