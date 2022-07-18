Единая Премьер-лига в Крыму, ДНР и ЛНР не будет относиться к структурам РФС

Заместитель министра спорта Одес Байсултанов рассказал, что на совещании в ДНР было предложено создать единую Премьер-лигу, в которой смогут принимать участие все дружественные республики.

«Принимая во внимание положительный опыт Крымского футбольного союза и самого региона по проведению матчей Национальной студенческой футбольной лиги, планируется на базе данной структуры создать организацию, которая обеспечит проведение объединённого чемпионата. По аналогии с существующими соревнованиями планируется создание чемпионата с туровой системой не только в Крыму, но и в дружественных республиках. Речь идёт об отдельной структуре, которая будет создана по инициативе Министерства спорта РФ. Она не будет относиться к структурам РФС, который, собственно, является членом ФИФА и УЕФА», — заявил Байсултанов в беседе с RT.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о предложении создать чемпионат Содружества.