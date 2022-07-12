Гаджи Гаджиев выступил за создание чемпионата Содружества

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о предложении создать чемпионат Содружества.
Гаджи Гаджиев выступил за создание чемпионата Содружества
  • РИА Новости

«Моя гражданская позиция такова: я за то, чтобы подобный турнир был и наши команды принимали в нём участие. Однако руководство РФС должно решать, насколько это помешает возвращению России на чемпионаты мира и Европы. Так или иначе, у нас остались связи с ФИФА и УЕФА. Несмотря на санкции, всё равно русский язык получил статус официального. С работниками личные контакты сохраняются, и консультации с ними наверняка будут. Недавно разговаривали с Курбаном Бердыевым, который возглавил иранский «Трактор», о товарищеских матчах. Но даже этот момент нужно согласовывать с РФС. Как наша федерация скажет, так и сделаем», — заявил специалист в беседе с RT.

Также Гаджиев обратил внимание на то, что подобный турнир вряд ли противоречит юридическим нормам ФИФА и УЕФА, однако сегодня международные федерации не всегда на них опираются.

«Все санкции — это политические решения, и вызваны они давлением, которое оказывают недружественные страны. Поэтому сейчас сложно ответить, какая будет реакция», — заключил тренер.

Абхазия предложила создать футбольный турнир для Крыма, Южной Осетии, ДНР и ЛНР — чемпионат Содружества.

Ранее заслуженный тренер России по футболу Борис Игнатьев заявил, что у непризнанных республик есть интерес проводить чемпионат Содружества.

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