Борис Игнатьев: у непризнанных республик есть интерес проводить «Чемпионат Содружества»

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Заслуженный тренер России по футболу Борис Игнатьев высказался о предложении создать «Чемпионат Содружества».
Борис Игнатьев: у непризнанных республик есть интерес проводить «Чемпионат Содружества»
  • РИА Новости

«Конечно, у непризнанных республик есть интерес проводить такие соревнования. Он есть и у нас. Ведь и мы оказались оторваны от большого футбола по определённым обстоятельствам. Поэтому любые турниры, где можно выступать и есть интерес у болельщиков, очень важны. Не знаю, разрешат ли нам ФИФА и УЕФА, можем ли мы в них играть. Если да, я бы вместо простоя интегрировал туда весь институт сборных команд. Чтобы молодёжь получала игровую практику, и, когда санкции закончатся, мы были боеспособными. Если не будем нигде выступать, придётся начинать всё с нуля», — объяснил собеседник RT.

Абхазия предложила создать футбольный турнир для Крыма, Южной Осетии, ДНР, ЛНР — «Чемпионат Содружества».

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможном создании «Чемпионата Содружества».

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