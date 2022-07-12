Колосков — о «Чемпионате Содружества»: теоретическая вероятность такого турнира есть

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможном создании «Чемпионата Содружества».
Колосков — о «Чемпионате Содружества»: теоретическая вероятность такого турнира есть
  • РИА Новости

«Я уже говорил, что теоретическая вероятность такого турнира есть, но в практической плоскости идею трудно реализовать. Два главных вопроса: сколько это будет стоить и кто заплатит? Ещё один момент: пока непонятно, какой уровень футбола в Луганске и Донецке. Потому что в Абхазии и Южной Осетии ситуация уже стабилизировалась, а в других регионах остаётся взрывоопасной. Идея неплохая, но сейчас она носит скорее пропагандистский характер. В будущем на какое-то время это вполне возможно и желательно. Но, конечно, Россия в таком турнире не сможет принять участие, иначе мы потеряем членство в ФИФА и УЕФА», — объяснил Колосков в интервью RT.

Абхазия предложила создать футбольный турнир для Крыма, Южной Осетии, ДНР и ЛНР — «Чемпионат Содружества».

Ранее сообщалось, что РФС не видит возможностей для включения клубов из Крыма под эгиду организации.

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