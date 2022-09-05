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Призёр Олимпиады Фаткулина пропустит новый сезон

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Серебряный призёр Олимпиады по конькобежному спорту Ольга Фаткулина рассказала о планах на сезон-2022/23.

«В связи с тем, что международных стартов у нас нет, решила взять время на перезагрузку, потому что я уже давно в спорте и мне просто необходимо это сделать. Поэтому нынешний сезон я решила пропустить», — цитирует 32-летную чемпионку мира «Матч ТВ».

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от выступления на турнирах под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Открытия нового сезона в России состоится в октябре в Коломне на «Мемориале Шавырина». 

Ранее тренер российских конькобежцев Дмитрий Дорофеев оценил шансы сборной выступить на Кубке мира в 2023 году.

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