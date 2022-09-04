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Дорофеев: если ISU допустит Россию до Кубка мира, страны могут не принять наших атлетов

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Тренер российских конькобежцев Дмитрий Дорофеев оценил шансы сборной выступить на Кубке мира в 2023 году.
Дорофеев: если ISU допустит Россию до Кубка мира, страны могут не принять наших атлетов
  • AFP
  • © Vincent Jannink / ANP

«Сто процентов этого не будет. Потому что, даже если ISU решится на допуск, другие страны могут не принять наших спортсменов на соревнованиях. К тому же это действительно небезопасно. Даже если нам разрешат, я буду осторожно к этому настроен. Спорт, безусловно, внутри своей кухни объединяет, но ситуация тяжёлая», — цитирует Дорофеева «Матч ТВ».

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах. Решение было принято на конгрессе ISU в Пхукете.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее хореограф Илья Авербух, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, высказался о ситуации с возвращением России на международную спортивную арену.

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