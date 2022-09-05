Жуков: «Спартак» провёл против «Зенита» свой худший матч в сезоне

Вице-спикер Госдумы Александр Жуков высказался о поражении московского «Спартака» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Спартак» сегодня неважно смотрелся. Трудно сказать почему, но сегодня, наверное, был его худший матч в сезоне. «Зенит» сегодня очевидно был сильнее», — цитирует Жукова ТАСС.

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась волевой победой «Зенита» со счётом 2:1.

Голами в составе победителей отметились Деян Ловрен и Андрей Мостовой на 48-й и 60-й минутах. Единственный мяч в составе «Спартака» забил Александр Соболев (21-я минута).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что петербуржцы будут побеждать «Спартак» постоянно.