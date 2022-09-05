военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Джикия рассказал, когда «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом» на равных

Короткая ссылка
Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, когда команда сможет конкурировать с «Зенитом» на равных.

«Когда «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом» на равных? В следующем матче. На Кубок будет битва? Как всегда», — цитирует Джикию «Чемпионат».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках восьмого тура РПЛ проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой петербуржцев со счётом 2:1.

«Зенит» лидирует (20 очков) в турнирной таблице. «Спартак» располагается на пятой строчке (16).

Ранее защитник «Зенита» Деян Ловрен заявил, что у «Зенита» нет проблем с мотивацией после четырёх чемпионств подряд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить