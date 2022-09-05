Джикия рассказал, когда «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом» на равных

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, когда команда сможет конкурировать с «Зенитом» на равных.

«Когда «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом» на равных? В следующем матче. На Кубок будет битва? Как всегда», — цитирует Джикию «Чемпионат».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках восьмого тура РПЛ проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой петербуржцев со счётом 2:1.

«Зенит» лидирует (20 очков) в турнирной таблице. «Спартак» располагается на пятой строчке (16).

Ранее защитник «Зенита» Деян Ловрен заявил, что у «Зенита» нет проблем с мотивацией после четырёх чемпионств подряд.