Соболев опередил Дзюбу по голам за «Спартак» в чемпионате России
25-летний форвард вышел на 12-е место в списке самых забивающих игроков «Спартака», обогнав Артёма Дзюбу (26 голов). От десятой строчки Соболева отделяют пять мячей.
Лучшим бомбардиром красно-белых является Егор Титов. В 324 матчах чемпионата России ему удалось забить 86 мячей.
Матч между «Спартаком» и «Зенитом» проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой петербуржцев со счётом 2:1.
В составе сине-бело-голубых голами отметились Деян Ловрен (48-я минута) и Андрей Мостовой (60-я). Красно-белым удалось забить единожды благодаря усилиям Александра Соболева (21-я).
«Зенит» лидирует (20 очков) в турнирной таблице. «Спартак» располагается на пятой строчке (16).
Ранее защитник «Зенита» Деян Ловрен заявил, что у «Зенита» нет проблем с мотивацией после четырёх чемпионств подряд.