Соболев опередил Дзюбу по голам за «Спартак» в чемпионате России

Форвард «Спартака» Александр Соболев забил свой 27-й гол в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» и опередил по количеству мячей за красно-белых нападающего Артёма Дзюбу.

25-летний форвард вышел на 12-е место в списке самых забивающих игроков «Спартака», обогнав Артёма Дзюбу (26 голов). От десятой строчки Соболева отделяют пять мячей.

Лучшим бомбардиром красно-белых является Егор Титов. В 324 матчах чемпионата России ему удалось забить 86 мячей.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой петербуржцев со счётом 2:1.

В составе сине-бело-голубых голами отметились Деян Ловрен (48-я минута) и Андрей Мостовой (60-я). Красно-белым удалось забить единожды благодаря усилиям Александра Соболева (21-я).

«Зенит» лидирует (20 очков) в турнирной таблице. «Спартак» располагается на пятой строчке (16).

Ранее защитник «Зенита» Деян Ловрен заявил, что у «Зенита» нет проблем с мотивацией после четырёх чемпионств подряд.