Абаскаль: у Литвинова гематома размером с футбольный мяч
«У Литвинова в районе голеностопа опухло сильно, гематома размером с футбольный мяч. Если мы позитивно будем оценивать, то минимум неделю он пропустит», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».
Тренер добавил, что у Кристофера Мартинса — мышечное повреждение.
Литвинов получил травму на 52-й минуте матча, Мартинс — на 64-й.
Встреча в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершилась волевой победой «Зенита» со счётом 2:1.
Голами в составе победителей отметились Деян Ловрен и Андрей Мостовой на 48-й и 60-й минутах. Единственный мяч в составе «Спартака» забил Александр Соболев (21-я минута).
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).
Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо впервые появился на поле после травмы.