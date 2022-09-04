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Абаскаль: у Литвинова гематома размером с футбольный мяч

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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о характере травмы полузащитника Руслана Литвинова.

«У Литвинова в районе голеностопа опухло сильно, гематома размером с футбольный мяч. Если мы позитивно будем оценивать, то минимум неделю он пропустит», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Тренер добавил, что у Кристофера Мартинса — мышечное повреждение.

Литвинов получил травму на 52-й минуте матча, Мартинс — на 64-й.

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершилась волевой победой «Зенита» со счётом 2:1. 

Голами в составе победителей отметились Деян Ловрен и Андрей Мостовой на 48-й и 60-й минутах. Единственный мяч в составе «Спартака» забил Александр Соболев (21-я минута).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо впервые появился на поле после травмы.

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