Абаскаль: у Литвинова гематома размером с футбольный мяч

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о характере травмы полузащитника Руслана Литвинова.

«У Литвинова в районе голеностопа опухло сильно, гематома размером с футбольный мяч. Если мы позитивно будем оценивать, то минимум неделю он пропустит», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Тренер добавил, что у Кристофера Мартинса — мышечное повреждение.

Литвинов получил травму на 52-й минуте матча, Мартинс — на 64-й.

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершилась волевой победой «Зенита» со счётом 2:1.

Голами в составе победителей отметились Деян Ловрен и Андрей Мостовой на 48-й и 60-й минутах. Единственный мяч в составе «Спартака» забил Александр Соболев (21-я минута).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо впервые появился на поле после травмы.