Камоцци: мы увидели, что разрыв между «Зенитом» и «Спартаком» всё ещё существует
«У «Зенита» всё ещё больше тактических знаний и уверенности в своей технике. Сегодня мы увидели, что разрыв между командами всё ещё существует», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».
Встреча в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершилась волевой победой «Зенита» со счётом 2:1.
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).
Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» одержал справедливую победу над «Спартаком».