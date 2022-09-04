Камоцци: мы увидели, что разрыв между «Зенитом» и «Спартаком» всё ещё существует

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился впечатлениями от матча между «Спартаком» и «Зенитом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У «Зенита» всё ещё больше тактических знаний и уверенности в своей технике. Сегодня мы увидели, что разрыв между командами всё ещё существует», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершилась волевой победой «Зенита» со счётом 2:1.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» одержал справедливую победу над «Спартаком».