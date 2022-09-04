Семак: «Зенит» одержал справедливую победу над «Спартаком»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о результате матча восьмого тура чемпионата России с московским «Спартаком».

«Напряжённая игра против принципиального соперника. Отыгрываться всегда непросто. Мы довольны тем, как действовала команда. Разве что не могли реализовать созданные моменты, чтобы более спокойно закончить игру. Но в целом справедливый итог», — цитирует Семака «Матч ТВ».

По словам Семака, «Зенит», чтобы исправить реализацию, продолжил после перерыва играть так же агрессивно.

«Рано или поздно мы должны были забить. Что и сделали позже. Волевые победы вдвойне приятны», — добавил он.

Семак считает, что у футболистов «Спартака» была запредельная мотивация.

«Как и в большинстве матчей в чемпионате, соперник ждал нашей ошибки, чтобы убежать в контратаку», — заключил тренер.

Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась волевой победой «Зенита» со счётом 2:1.

Голами в составе победителей отметились Деян Ловрен и Андрей Мостовой на 48-й и 60-й минутах. Единственный мяч в составе «Спартака» забил Александр Соболев (21-я минута).

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо впервые появился на поле после травмы.