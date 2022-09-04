Семак: «Зенит» одержал справедливую победу над «Спартаком»
«Напряжённая игра против принципиального соперника. Отыгрываться всегда непросто. Мы довольны тем, как действовала команда. Разве что не могли реализовать созданные моменты, чтобы более спокойно закончить игру. Но в целом справедливый итог», — цитирует Семака «Матч ТВ».
По словам Семака, «Зенит», чтобы исправить реализацию, продолжил после перерыва играть так же агрессивно.
«Рано или поздно мы должны были забить. Что и сделали позже. Волевые победы вдвойне приятны», — добавил он.
Семак считает, что у футболистов «Спартака» была запредельная мотивация.
«Как и в большинстве матчей в чемпионате, соперник ждал нашей ошибки, чтобы убежать в контратаку», — заключил тренер.
Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась волевой победой «Зенита» со счётом 2:1.
Голами в составе победителей отметились Деян Ловрен и Андрей Мостовой на 48-й и 60-й минутах. Единственный мяч в составе «Спартака» забил Александр Соболев (21-я минута).
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).
Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо впервые появился на поле после травмы.