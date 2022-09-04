Слуцкий раскритиковал работу судей после игры с «Аланией»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча восьмого тура чемпионата России по футболу в Первой лиге с владикавказской «Аланией».

«До смешного пенальти мы полностью контролировали ход матча. В прошлой игре экспертно-судейская комиссия признала ошибку, когда не дали красную карточку игроку КАМАЗа. Сегодня поставили несуществующий пенальти при счете 2:0», — цитирует Слуцкого РИА Новости.

Тренер «Рубина» считает, что можно было сохранить победный счёт.

«Но если с такими гандикапами играть... Так просто нельзя. Это ни в какие ворота не лезет. Такие вещи допускать непозволительно», — заключил он.

Игра на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе «Рубина» мячи забили Виталий Лисакович (52-я минута), Илья Самошников (65-я). У «Алании» отличились Ислам Машуков (82-я, пенальти), Хетаг Кочиев (88-я).

Алан Дзагоев вышел на поле с первых минут матча. Экс-полузащитник московского ЦСКА был заменён на 64-й минуте.

«Рубин» (13 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице. «Алания» (15) располагается на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что Дзагоев дебютирует за «Рубин» в матче с «Аланией».