Гол Кочиева спас «Аланию» от поражения в матче Первой лиги с «Рубином»
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Игра на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 2:2.
В составе «Рубина» мячи забили Виталий Лисакович (52-я минута), Илья Самошников (65-я). У «Алании» отличились Ислам Машуков (82-я, пенальти), Хетаг Кочиев (88-я).
Алан Дзагоев вышел на поле с первых минут матча. Экс-полузащитник московского ЦСКА был заменён на 64-й минуте.
«Рубин» (13 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице. «Алания» (15) располагается на третьей позиции.
Ранее сообщалось, что Дзагоев дебютирует за «Рубин» в матче с «Аланией».