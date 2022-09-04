Гол Кочиева спас «Аланию» от поражения в матче Первой лиги с «Рубином»

«Рубин» на своём поле сыграл вничью с «Аланией» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу в Первой лиге.

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