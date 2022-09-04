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В «Спартаке» надеются, что закон о Fan ID смягчат

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о позиции клуба по отношению к Fan ID — паспорту болельщика.
В «Спартаке» надеются, что закон о Fan ID смягчат
  • РИА Новости

«У нас всегда есть надежда, что Fan ID смягчат. На наш взгляд, закон неудачный. Но закон есть закон. Он неудачный, но мы вынуждены его исполнять. Мы надеемся, что все вместе вырулим к тому, чтобы трибуны были заполнены», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

В знак протеста активные фанаты клубов РПЛ отказались от посещения матчей.

Ранее были объявлены стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на матч РПЛ.

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