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Объявлены стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на матч РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Объявлены стартовые составы «Спартака» и «Зенита» на матч РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

В составе «Спартака» на поле с первых минут появятся Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Промес и Соболев.

В стартовый состав «Зенита» попали Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком и Кассьерра.

Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Спартак» — пятый (16 очков).

Ранее в «Спартаке» рассказали, как восприняли нашумевший пост Николсона.

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