В «Спартаке» рассказали, как восприняли нашумевший пост Николсона
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Николсон — футболист «Спартака». Он — наш абсолютно красно-белый парень. Он переживает, что не так часто играет, но это нормально для профессионала. Пусть переживает. Было бы хуже, если бы не переживал», — цитирует Зеленова «Чемпионат».
Ранее Николсон написал: «Я много работаю, потому что не могу облажаться. Мне не на кого положиться. Я резервный вариант».
25-летний форвард присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.
Игрок отказался от вызова в сборную Ямайки на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре ради адаптации в московском клубе.
Ранее агент Николсона объяснил пост об отсутствии поддержки игрока в «Спартаке».