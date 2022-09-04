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В «Спартаке» рассказали, как восприняли нашумевший пост Николсона

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал пост нападающего команды Шамара Николсона.
В «Спартаке» рассказали, как восприняли нашумевший пост Николсона
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Николсон — футболист «Спартака». Он — наш абсолютно красно-белый парень. Он переживает, что не так часто играет, но это нормально для профессионала. Пусть переживает. Было бы хуже, если бы не переживал», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Ранее Николсон написал: «Я много работаю, потому что не могу облажаться. Мне не на кого положиться. Я резервный вариант».

25-летний форвард присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Игрок отказался от вызова в сборную Ямайки на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре ради адаптации в московском клубе.

Ранее агент Николсона объяснил пост об отсутствии поддержки игрока в «Спартаке».

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