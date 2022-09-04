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Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Нидерландов

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Пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Нидерландов «Формулы-1».
Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Нидерландов
  • AP
  • © Peter Dejong

«Приходилось атаковать, подстраиваться под сейфти-кары. В начале всё было под контролем, хотя «хард» был и не так быстр, потом мы перешли на «софт». Но в первом повороте я контратаковал, и после этого всё было в порядке», — рассказал после гонки Ферстаппен.

Нидерландец одержал десятую победу в сезоне и выиграл домашний этап во второй раз подряд.

Вторым финишировал пилот Mercedes Джордж Рассел (+4,071). Третий — Шарль Леклер из Ferrari (+10,929). Льюис Хэмилтон из Mercedes стал четвёртым (+13,016).

Ранее Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов «Формулы-1».

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