Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов «Формулы-1»

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в квалификации Гран-при Нидерландов «Формулы-1».

Голландский автогонщик выиграл квалификацию с результатом 1 минута 10,342 секунды.

Второе время дня показал монегаск Шарль Леклер из Ferrari (+0,021 секунды). Третье место занял его партнёр по команде испанец Карлос Сайнс (+0,092).

Квалификация была прервана в начале второго сегмента, поскольку на трассе оказался горящий файер. Заезды возобновились спустя несколько минут.

Гонка 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» пройдёт 4 сентября. Начало — в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов Гран-при Нидерландов.

















