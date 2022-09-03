Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов «Формулы-1»
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Голландский автогонщик выиграл квалификацию с результатом 1 минута 10,342 секунды.
Второе время дня показал монегаск Шарль Леклер из Ferrari (+0,021 секунды). Третье место занял его партнёр по команде испанец Карлос Сайнс (+0,092).
Квалификация была прервана в начале второго сегмента, поскольку на трассе оказался горящий файер. Заезды возобновились спустя несколько минут.
Гонка 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» пройдёт 4 сентября. Начало — в 16:00 мск.
Ранее сообщалось, что Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов Гран-при Нидерландов.