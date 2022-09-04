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Агент Клаудиньо заявил о готовности футболиста к матчу со «Спартаком»

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Агент Луис Фернандо Гарсия рассказал о самочувствии полузащитника «Зенита» Клаудиньо перед матчем восьмого тура чемпионата России со «Спартаком».
Агент Клаудиньо заявил о готовности футболиста к матчу со «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я общался с Клаудиньо, он прекрасно себя чувствует. Думаю, он готов сыграть. Сможет ли он выйти на поле? На этот вопрос сможет дать ответ только Семак», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

Клаудиньо получил травму в матче четвёртого тура с грозненским «Ахматом» (0:0). Футболист тренируется в общей группе, однако решение о его участии в матче с московским клубом будет принимать главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» 4 сентября примет «Зенит». Игра начнётся в 20:00 мск.

Красно-белые (16 очков) по итогам семи туров занимают четвёртое место в турнирной таблице. Лидируют в чемпионате сине-бело-голубые (17).

Ранее бывший нападающий сборной России Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча восьмого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом».

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