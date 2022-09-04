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Багамского бегуна застрелили во время драки на парковке

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Багамский легкоатлет Шавес Харт умер в возрасте 29 лет в результате драки на парковке.
Багамского бегуна застрелили во время драки на парковке
  • AP
  • © Michael Thomas

Как сообщает Eyewitness News, спортсмен был застрелен утром 3 сентября в Северном Абако во время потасовки.

Отмечается, что прибывшая спустя два часа на место происшествия скорая помощь не обнаружила признаков жизни у бегуна. Подозреваемого взяли под стражу.

Харт является серебряным призёром чемпионата мира в помещении 2016 года в эстафете 4 х 400 м. 6 сентября ему должно было исполниться 30 лет.

Ранее сообщалось, что скончался двукратный претендент на титул чемпиона мира американский боксёр-тяжеловес Эрни Шейверс.

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