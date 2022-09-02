Американский боксёр Шейверс умер в возрасте 78 лет

Скончался двукратный претендент на титул чемпиона мира американский боксёр-тяжеловес Эрни Шейверс.

Об этом сообщает Boxing Scene. Причина смерти боксёра не уточняется.

Американец дебютировал на профессиональном ринге в 1969 году. Он дважды дрался за титул чемпиона мира в тяжёлом весе: в 1977 году Шейверс проиграл Мохаммеду Али, а в 1979-м потерпел поражение от Ларри Холмса.

За свою профессиональную карьеру спортсмен одержал 74 победы (из которых 68 нокаутом) и 14 поражений, ещё один поединок завершился вничью.

В 2003 году Шейверс занял десятое место в списке 100 лучших панчеров в истории бокса по версии журнала The Ring.

Ранее двукратный чемпион СССР по фигурному катанию, тренер и бывший судья Александр Веденин скончался в возрасте 75 лет.