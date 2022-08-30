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Умер двукратный чемпион СССР по фигурному катанию Веденин

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Двукратный чемпион СССР по фигурному катанию, тренер и бывший судья Александр Веденин скончался в возрасте 75 лет.
Умер двукратный чемпион СССР по фигурному катанию Веденин
  • Gettyimages.ru

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Дмитриевича Веденина. Его профессионализм, чёткая гражданская позиция, умение отстаивать свою точку зрения, отзывчивость и уважительное отношение к спортсменам и тренерам являются примером для подражания», — говорится в заявлении ФФККР.

Специалист начал заниматься фигурным катанием в Москве под руководством тренера Татьяны Толмачёвой. В 1963 и 1965 годах он завоевал золото чемпионатов СССР, в 1967-м стал бронзовым призёром личного-командного первенства СССР, а в 1969-м получил третье место на Кубке СССР.

После завершения спортивной карьеры Веденин являлся тренером сборной СССР, техническим специалистом.

Ранее Веденин отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) поэтапно повысить возрастной ценз до 17 лет.

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