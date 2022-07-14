Веденин высказался о поднятии возрастного ценза в фигурном катании

Тренер сборной СССР и бывший судья Александр Веденин отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) поэтапно повысить возрастной ценз до 17 лет.

«Один реальный аргумент, который звучал в кулуарах, мы назвать можем: «Уже достали эти русские на пьедестале! В 15 лет с ними бороться невозможно. Значит, надо изменить возраст, и тогда русские просядут». Вот такая логика», — цитирует Веденина «Матч ТВ».

По его словам, большинство делегатов понимает, что русские фигуристы однажды вернутся на международные турниры, потому что зрители вряд ли пойдут смотреть турниры без россиян.

«Лучше всего будет обыграть русских соперников после их возвращения. Вот это хит! А обыграть, пока им 15 лет, вряд ли получится», — добавил Веденин.

На конгрессе ISU в Пхукете, который проходил с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

В следующем сезоне ISU будет допускать до соревнований спортсменов с 15 лет.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) оставить минимальный возраст для выступлений на внутренних соревнованиях.