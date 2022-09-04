военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Ган: Туиваса выключил мне свет, но я поднялся и забрал победу

Короткая ссылка
Французский боец Сириль Ган высказался о победе над австралийцем Таем Туивасу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Париже.

«Тай попал по мне так тяжело, выключил мне свет, но я понимал, что должен быть воином. Я поднялся, вернулся сильнее и забрал победу. Дайте аплодисментов Туивасе, он невероятный боец! Дана, я хочу идти за титулом, пожалуйста, дай мне бой за пояс!» — заявил Ган после поединка.

Бой завершился победой француза в третьем раунде нокаутом.

На счету Гана 11 побед в смешанных единоборствах при одном поражении. Туиваса провёл 19 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел пять поражений.

Ранее российский боец Роман Копылов одержал победу над итальянцем Алессио ди Кирико на турнире UFC в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить