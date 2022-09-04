Ган: Туиваса выключил мне свет, но я поднялся и забрал победу

Французский боец Сириль Ган высказался о победе над австралийцем Таем Туивасу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Париже.

«Тай попал по мне так тяжело, выключил мне свет, но я понимал, что должен быть воином. Я поднялся, вернулся сильнее и забрал победу. Дайте аплодисментов Туивасе, он невероятный боец! Дана, я хочу идти за титулом, пожалуйста, дай мне бой за пояс!» — заявил Ган после поединка.

Бой завершился победой француза в третьем раунде нокаутом.

На счету Гана 11 побед в смешанных единоборствах при одном поражении. Туиваса провёл 19 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел пять поражений.

Ранее российский боец Роман Копылов одержал победу над итальянцем Алессио ди Кирико на турнире UFC в Париже.