Копылов нокаутировал ди Кирико на турнире UFC

Российский боец Роман Копылов одержал победу над итальянцем Алессио ди Кирико на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Париже.

Россиянин нокаутировал итальянца в третьем раунде.

На счету Копылова девять побед за карьеру в MMA и два поражения. В 2021 году он проиграл поединок с соотечественником Альбертом Дураевым единогласным решением судей на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Ди Кирико идёт на серии из двух досрочных поражений. 8 августа 2021 года на UFC on ESPN 30 в Лас-Вегасе Абдул Разак Альхассан отправил в нокаут итальянца в первом раунде.

Ранее французский боец Насрудин Имавов одолел американца Хоакина Бакли на турнире UFC в Париже.