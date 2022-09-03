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Тарпищев — о выходе Медведева в 1/8 финала US Open: класс есть класс

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на выход россиянина Даниила Медведева в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2022 года.
Тарпищев — о выходе Медведева в 1/8 финала US Open: класс есть класс
  • РИА Новости

«Медведев был сильнее Ибина. Игра Дани не вызывала никаких сомнений: он лучше подавал, творчески играл. Медведев был более изощрён в технико-тактических вариантах игры. Класс есть класс. У Медведева он выше, чем у оппонента», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

В матче третьего круга россиянин обыграл китайского спортсмена У Ибина со счётом 6:4, 6:2, 6:2.

В 1/8 финала Медведев встретится с австралийцем Ником Кирьосом. Матч пройдёт 4 сентября.

US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

Ранее Медведев поделился мнением о последнем матче в карьере американки Серены Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата США.

 

 

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