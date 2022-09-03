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Ещенко заявил, что Кокорин может перезапустить свою карьеру на Кипре

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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал дебют российского форварда Александра Кокорина за кипрский «Арис».
Ещенко заявил, что Кокорин может перезапустить свою карьеру на Кипре
  • Legion-Media

«Кокорин красавчик вообще! Саша молодец! Главное, чтобы он отдавал и забивал, а остальное всё будет, сможет перезапустить свою карьеру. Будет играть до 45 лет», — приводит слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что это хорошо, что российские футболисты вообще выступают в Европе.

«Арис» на своём поле нанёс разгромное поражение «Олимпиакосу» в матче второго тура чемпионата Кипра (5:0). Бывший форвард московского «Спартака» вышел на поле в перерыве и отметился результативной передачей на Матию Шполярича (89-я минута).

Кокорин в сезоне-2021/22 в составе «Фиорентины» в Серии А в общей сложности сыграл 121 минуту. В «Арис» форвард перешёл на правах аренды 31 августа.

Ранее Кокорин рассказал о своём дебюте за «Арис».

 

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