Ещенко заявил, что Кокорин может перезапустить свою карьеру на Кипре

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал дебют российского форварда Александра Кокорина за кипрский «Арис».

«Кокорин красавчик вообще! Саша молодец! Главное, чтобы он отдавал и забивал, а остальное всё будет, сможет перезапустить свою карьеру. Будет играть до 45 лет», — приводит слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что это хорошо, что российские футболисты вообще выступают в Европе.

«Арис» на своём поле нанёс разгромное поражение «Олимпиакосу» в матче второго тура чемпионата Кипра (5:0). Бывший форвард московского «Спартака» вышел на поле в перерыве и отметился результативной передачей на Матию Шполярича (89-я минута).

Кокорин в сезоне-2021/22 в составе «Фиорентины» в Серии А в общей сложности сыграл 121 минуту. В «Арис» форвард перешёл на правах аренды 31 августа.

Ранее Кокорин рассказал о своём дебюте за «Арис».