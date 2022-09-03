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Усик заявил, что хочет получить титул WBC, который забрали какие-то цыгане

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Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в тяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о поединке с британцем Тайсоном Фьюри.
Усик заявил, что хочет получить титул WBC, который забрали какие-то цыгане
  • РИА Новости

«Я хочу титул WBC, который сейчас забрали какие-то цыгане. Мы не знаем, о чём думает Тайсон, но хочу, чтобы поединок состоялся. У меня есть травмы, а к тому же я полгода не выхожу из зала», — сказал Усик на YouTube-канале «Суспільне Спорт».

Он также заявил, что сейчас хочет провести время с семьёй, но думает, что бой состоится в 2023 году.

Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои чемпионские пояса в поединке с британцем Энтони Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом).

34-летний Фьюри — чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). На счету британца 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья.

Ранее Усик рассказал, кто убедил его провести матч-реванш с двукратным чемпионом мира в тяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.

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