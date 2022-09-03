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Усик рассказал, что знакомые пограничники убедили его принять реванш с Джошуа

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Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в тяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, кто убедил его провести матч-реванш с двукратным чемпионом мира в тяжёлом весе британцем Энтони Джошуа.

«Кто убедил? Знакомые ребята-пограничники, с которыми я служил в Пограничной службе Украины… Я вообще не хотел ехать. Я поехал во Львов в госпиталь, пообщался с ними. Они сказали: «Александр, подумай над тем, чтобы принять матч-реванш. Таким образом, ты больше поможешь стране в целом», — сказал Усик на YouTube-канале «Суспільне Спорт».

Реванш прошёл 20 августа в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным решением судей. Усик защитил четыре чемпионских титула — по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, добавив к ним вакантный по версии The Ring.

26 августа украинец стал вторым тяжеловесом, которому удалось стать лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии The Ring. Первым был признан Майк Тайсон.

Ранее сообщалось, что Усик признан лучшим боксёром в августе.

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