военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Усик признан боксёром месяца по версии WBA

Короткая ссылка
Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в тяжёлом весе украинец Александр Усик признан лучшим боксёром в августе.
Усик признан боксёром месяца по версии WBA
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Он знал, как использовать свою мобильность и комбинации, чтобы избегать ударов Джошуа, у которого было преимущество в дистанции удара и росте, и в конце концов сумел взять верх в бою», говорится в сообщении.

Усик 21 августа защитил четыре чемпионских пояса, одержав победу над британцем Энтони Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом).

Непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что готов к поединку с украинцем и за возвращение на ринг хочет получить не менее €150 млн.

34-летний Фьюри — чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). На счету британца 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья.

Ранее менеджер Усика подтвердил, что поединок с Фьюри может состояться в феврале 2023 года.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить