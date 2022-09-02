Усик признан боксёром месяца по версии WBA

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в тяжёлом весе украинец Александр Усик признан лучшим боксёром в августе.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Он знал, как использовать свою мобильность и комбинации, чтобы избегать ударов Джошуа, у которого было преимущество в дистанции удара и росте, и в конце концов сумел взять верх в бою», — говорится в сообщении.

Усик 21 августа защитил четыре чемпионских пояса, одержав победу над британцем Энтони Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом).

Непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что готов к поединку с украинцем и за возвращение на ринг хочет получить не менее €150 млн.

34-летний Фьюри — чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). На счету британца 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья.

Ранее менеджер Усика подтвердил, что поединок с Фьюри может состояться в феврале 2023 года.