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Циннбауэр считает, что вратарь Гилерме не сможет сыграть в матче «Локомотив» — «Ахмат»

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Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, что вратарь Маринато Гилерме не сможет сыграть в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».
Циннбауэр считает, что вратарь Гилерме не сможет сыграть в матче «Локомотив» — «Ахмат»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Ни для кого не секрет, что Максим Ненахов, Лукас Фассон и Рифат Жемалетдинов не смогут сыграть в матче из-за полученных травм. Что касается Гилерме, официальное сообщение по его состоянию будет опубликовано в скором времени. Но я думаю, что в игре с «Ахматом» вряд ли он сможет нам помочь», — цитирует Циннбауэра «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что остальные игроки столичного клуба находятся в форме. По его словам, на предстоящий матч с «Ахматом» у клуба будет большой выбор футболистов.

В рамках восьмого тура РПЛ «Локомотив» проведёт домашний матч с «Ахматом». Игра пройдёт 4 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 17:30 мск.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему наставник «Зенита» Сергей Семак стал лучшим тренером РПЛ в августе.

 

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