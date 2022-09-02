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Рассел показал лучшее время в первой практике Гран-при Нидерландов

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Британец Джордж Рассел из Mercedes стал лучшим в первой серии свободных заездов Гран-при Нидерландов.
Рассел показал лучшее время в первой практике Гран-при Нидерландов
  • AP
  • © Peter Dejong

Рассел проехал свой лучший круг по трассе Зандворт за 1 минуту 12,455 секунды. Второе время показал его соотечественник и напарник по команде Льюис Хэмилтон (+0,240). Замкнул тройку лидеров испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс (+0,390).

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен из Red Bull не смог завершить тренировочную сессию на домашней трассе.

15-й этап чемпионата мира пройдёт на трассе Зандворт с 2 по 4 сентября.

Ранее сообщалось, что пилоты «Формулы-1» опробуют экспериментальные зоны безопасности на трассе в Зандворте.

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