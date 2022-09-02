Рассел показал лучшее время в первой практике Гран-при Нидерландов
- AP
- © Peter Dejong
Рассел проехал свой лучший круг по трассе Зандворт за 1 минуту 12,455 секунды. Второе время показал его соотечественник и напарник по команде Льюис Хэмилтон (+0,240). Замкнул тройку лидеров испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс (+0,390).
Лидер чемпионата Макс Ферстаппен из Red Bull не смог завершить тренировочную сессию на домашней трассе.
15-й этап чемпионата мира пройдёт на трассе Зандворт с 2 по 4 сентября.
Ранее сообщалось, что пилоты «Формулы-1» опробуют экспериментальные зоны безопасности на трассе в Зандворте.